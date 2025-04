Reino Unido sanciona por 'corrupção' sete guatemaltecos, incluindo o ex-presidente Giammattei

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Essas sanções reafirmam o compromisso do Reino Unido em combater a corrupção e proteger as instituições criadas para responsabilizar estas pessoas sem escrúpulos", disse o Ministério das Relações Exteriores britânico em um comunicado.

O ministério alerta que os "alvos das sanções estarão sujeitos a proibições de viagem e congelamento de bens, o que os impedirá de entrar no Reino Unido e de manter fundos ou recursos econômicos" no país.

Os outros cinco punidos são funcionários estatais. As medidas contra eles fazem parte de um pacote de sanções contra "indivíduos corruptos ligados à Moldávia, Geórgia e Guatemala", segundo o texto.

"O Reino Unido continua profundamente preocupado com as tentativas contínuas de minar o governo (do atual presidente Bernardo) Arévalo por atores corruptos ligados à administração anterior", disse o comunicado.