Junta birmanesa retoma 'atividades' contra os rebeldes após terremoto

A junta militar birmanesa anunciou a retomada de suas "atividades de defesa" contra grupos rebeldes armados, apesar da devastação causada por um terremoto que matou pelo menos 2.700 pessoas.

Embora as esperanças de encontrar alguém vivo estejam diminuindo, as equipes de resgate anunciaram nesta quarta-feira o resgate do funcionário de um hotel que passou cinco dias sob escombros em Naypyidaw, a capital.