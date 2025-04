Ilse Wagner, amiga de Anne Frank, recebe homenagem em Amsterdã

Dezenas de milhões de pessoas em todo o mundo já leram seu nome, e ainda assim a história de Ilse Wagner, amiga e colega de classe de Anne Frank, é pouco conhecida.

Na manhã desta quarta-feira (2), foi inaugurada em uma rua no leste de Amsterdã uma pedra comemorativa com inscrições dedicadas à jovem, mencionada várias vezes no famoso diário de Frank, e à sua família.