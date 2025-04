Empresas estrangeiras devem se 'autoverificar' sobre conformidade com regras de diversidade de Trump

Os Estados Unidos não planejam verificar se as empresas estrangeiras estão de acordo com seus programas de diversidade, mas precisam que certas empresas se autocertifiquem sobre a conformidade com as novas regras dos EUA, disseram duas de suas principais embaixadas europeias nesta quarta-feira (2), após um furor sobre um aparente alerta enviado às empresas europeias.

As empresas de países europeus, como França, Bélgica e Dinamarca, receberam e-mails perguntando sobre a existência de programas internos de combate à discriminação.