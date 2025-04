China simula ataques durante manobras militares perto de Taiwan

Com 180 quilômetros de amplitude, esta via é uma artéria crucial para o comércio marítimo global e um dos principais focos de tensão entre Washington e Pequim.

Batizadas como "Trovão do Estreito-2025A", os exercícios acontecem no centro e ao sul do Estreito de Taiwan, que separa a ilha da China continental, informou o Exército chinês.

As Forças Armadas chinesas explicaram que as manobras "de longo alcance com munição real" envolveram "ataques de precisão contra alvos simulados de portos-chave e instalações de energia".

As manobras no Estreito de Taiwan pretendem "testar a capacidade das tropas" em áreas como "o bloqueio e o controle e os ataques de precisão contra alvos-chave", declarou Shi Yi, porta-voz do Comando do Teatro Oriental do Exército chinês.

Os sistemas de defesa taiwaneses detectaram 27 aeronaves e 21 navios militares, incluindo o porta-aviões "Shandong", além de 10 barcos da Guarda Costeira, ao redor da ilha, informou o Ministério da Defesa.