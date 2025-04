Bloqueio israelense força o fechamento das padarias em Gaza

A esteira transportadora que ajuda a produzir milhares de pães pita todos os dias parou em uma padaria da Cidade de Gaza, devastada pela guerra. É uma consequência do bloqueio israelense, que ameaça novamente o território palestino com uma crise de fome.

O PMA indicou na terça-feira que, como consequência, "distribuirá seus últimos pacotes de alimentos nos próximos dois dias".

A organização era "a única fornecedora das padarias em Gaza" e lhes proporcionava tudo o que precisavam, disse à AFP Abed al Ajrami, presidente da Associação de Proprietários de Padarias do território palestino, que dirige a Families Bakery.

"A repercussão do fechamento das padarias será muita dura para as pessoas, porque não existe nenhuma alternativa", se preocupa.

Diante do grande forno apagado de sua empresa, explica que as padarias estavam no centro do programa de distribuição alimentícia da agência da ONU. O organismo, por exemplo, entregava pão nos acampamentos com deslocados pela guerra.