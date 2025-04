Auge das baterias provoca epidemia de intoxicação por chumbo em Bangladesh

Akter é uma das 35 milhões de crianças - ao redor de 60% de todas as crianças desse país do sul da Ásia - que tem níveis perigosamente altos de exposição ao chumbo.

Junayed Akter tem 12 anos, mas o chumbo tóxico que corre em suas veias fez com que parecesse vários anos mais novo do que a maioria das crianças de sua aldeia em Bangladesh.

As causas são diversas, mas sua mãe culpa uma fábrica, já fechada, que reciclava apressadamente baterias de veículos antigos com fins lucrativos, contaminando o ar e a terra de seu pequeno povoado.

As crianças expostas a níveis perigosos de chumbo correm o risco de sofrer uma diminuição da inteligência e do rendimento cognitivo, anemia, atraso do crescimento e transtornos neurológicos pela vida toda.

A fábrica do povoado onde vivia a família Akter fechou após as contínuas reclamações da comunidade, mas a organização de defesa do meio ambiente Pure Earth acredita que pode ter 265 instalações desse tipo em outros lugares do país.

"Desmontam as pilhas velhas, retiram o chumbo delas e o fundem para fabricar pilhas novas", explicou à AFP Mitali Das, da Pure Earth.