A alegria e a fúria de uma banda de rock em turnê na Ucrânia

No meio da guerra, Nadia Kukla gerencia a turnê de uma banda de rock. Ela é responsável pelas viagens, passagens, refeições... no entanto, "o principal desafio", diz a jovem ucraniana, são os alarmes de ataque aéreo que disparam todos os dias por causa dos bombardeios russos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Se um alerta aéreo durar mais de uma hora, cancelamos e reagendamos", explica Kukla, uma ucraniana de 30 anos, com voz rouca. Os cortes de energia são outro problema.

- "Renascimento" -

Diante dessa violência, em um país cheio de feridas, a resistência cultural dá um golpe nos olhos e nos ouvidos. O show continua.

O baterista Oleksander Pavlov, 28 anos, e o guitarrista Artur Zubarev, 27 anos, se uniram em 2017 em Mikolaiv, no sul do país. Desde então, eles vêm produzindo músicas "alegres" com letras que "não necessariamente fazem sentido", mas que "fortalecem" o ouvinte, de acordo com Oleksander.