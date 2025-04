Virginia Giuffre, que acusou príncipe Andrew de agressão sexual, sofre grave acidente

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Cidadã americana e australiana, Giuffre morava em Perth, na Austrália Ocidental, mas não se sabe onde ou quando ela sofreu o acidente.

Em uma foto publicada em sua conta do Instagram na segunda-feira, ela aparece com ferimentos e hematomas no rosto, principalmente ao redor do olho esquerdo.

"Tenho (um caso de) insuficiência renal, me deram quatro dias de vida, (e) fui transferida para um hospital especializado em urologia. Estou pronta para partir, mas não antes de ver meus filhos pela última vez", dizia a mensagem alarmante.

De acordo com a mensagem, um ônibus escolar teria batido em seu carro.