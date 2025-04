Último soldado americano desaparecido é encontrado morto na Lituânia

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os soldados desapareceram durante exercícios em um campo de treinamento em Pabrade, perto da fronteira com Belarus, de acordo com as autoridades lituanas.

"O quarto soldado do Exército americano [...] foi encontrado morto perto de Pabrade, Lituânia, na tarde de 1º de abril", informou o serviço de imprensa do Exército dos EUA.

As identidades dos soldados estão sendo omitidas até que suas famílias sejam notificadas, disse a fonte.

O Exército não especificou exatamente onde ele foi encontrado.