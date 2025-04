Salão do relógio de Genebra abre suas portas preocupado com China e EUA

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Bulgari, uma das grandes marcas do gigante francês do luxo LVMH, participará pela primeira vez com suas novidades junto a outras casas da relojoaria suíça como Rolex e Patek Philippe, e as grandes casas de luxo como Cartier, Van Cleef & Arpels, Chanel e Hermès.

Esse salão, que no ano passado atraiu 49.000 visitantes, estará inicialmente reservado aos varejistas e profissionais do luxo durante quatro dias, antes de abrir suas portas ao público a partir de sábado.

O evento é muito seguido por analistas financeiros e especialistas de luxo que chegam para avaliar o humor do setor.

O objetivo é detectar sinais de alerta sobre possíveis dificuldades e não deixar se cegar por exibições reluzentes de diamantes e de relógios de grande complexidade, alguns dos quais são vendidos por mais de um milhão de dólares (5,74 milhões de reais).