Real Madrid empata com Real Sociedad (4-4) na prorrogação e vai à final da Copa do Rei

O Real Madrid vai disputar a final da Copa do Rei, após superar a Real Sociedad numa semifinal dramática que precisou ser decidida na prorrogação, depois de empatar por 4 a 4 (5-4 no placar agregado), fazendo valer a vitória (1-0) na ida.

O time basco abriu o placar com um gol de Ander Barrenetxea (16') empatando o confronto no placar agregado, embora o brasileiro Endrick (30') tenha devolvido a vantagem ao gigante da capital.

No segundo tempo, a equipe de San Sebastian ficou em vantagem com um gol contra do austríaco David Alaba (72') e de Mikel Oyarzabal (80'). Os madridistas se recuperaram rapidamente com dois gols, do inglês Jude Bellingham (82') e do francês Aurélien Tchouaméni (86'), mas Oyarzarbal mandou o jogo para a prorrogação nos acréscimos (90'+3).

No segundo tempo da prorrogação, uma cabeçada espetacular do alemão Antonio Rüdiger (115') deu aos 'madridistas' a vaga na final, que será disputada no dia 26 de abril, no estádio Cartuja, em Sevilha.

- Golaço de Endrick -