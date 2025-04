Paraguai convoca embaixador do Brasil a dar 'explicações' por espionagem

Ramírez também informou que chamou para consultas o representante diplomático paraguaio em Brasília "a fim de que informe sobre os aspectos relacionados à ação de inteligência em assuntos do governo do Paraguai por parte desse país".

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva negou "categoricamente qualquer envolvimento em ação de inteligência" e a atribuiu à gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (2019-2023), em um comunicado do Itamaraty publicado na segunda-feira.

Segundo a imprensa brasileira, a Abin invadiu os computadores das instituições do Estado paraguaio para obter informações reservadas.

O objetivo seria conhecer a posição do Paraguai na negociação do "Anexo C", um documento do Tratado de Itaipu que estabelece as bases financeiras e de prestação de serviços de eletricidade da central hidrelétrica.

Ramírez assegurou nesta terça que estão "suspensas todas as negociações do Anexo C, até que o Brasil ofereça os esclarecimentos correspondentes à satisfação do governo da República do Paraguai".