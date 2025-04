Mianmar respeita um minuto de silêncio em memória das vítimas do terremoto

Mais de 2 mil pessoas morreram no forte terremoto de 28 de março

Quatro dias após o terremoto de 7,7 graus de magnitude, milhares de pessoas no país dilacerado por quatro anos de guerra civil estão desabrigadas: suas casas foram destruídas ou temem possíveis tremores secundários.

Mianmar respeitou, nesta terça-feira, 1º, um minuto de silêncio em memória das mais de 2.000 pessoas que morreram no forte terremoto de sexta-feira, que também derrubou imóveis em Bangcoc, Tailândia, a mil quilômetros de distância.

Diante do complexo de apartamentos Sky Villa, um dos mais danificados da cidade, os agentes das equipes de resgate interromperam o trabalho e respeitaram o minuto de silêncio.

O epicentro foi localizado no centro do país, perto de Mandalay, a segunda maior cidade birmanesa, com 1,7 milhão de habitantes, que ficou muito destruída.

Por iniciativa da junta militar, as sirenes para anunciar o minuto de silêncio foram acionadas às 12h51 (3h21 de Brasília), o horário do terremoto de 28 de março.

No balanço atualizado divulgado pela junta militar na segunda-feira, o número de mortos subiu para 2.056, com mais de 3.900 feridos e 270 desaparecidos.

Com o som das sirenes ao fundo, funcionários públicos formaram um cordão que impediu a passagem dos parentes das pessoas que morreram no edifício.

Os números, no entanto, devem aumentar consideravelmente quando as equipes de emergência conseguirem acessar as localidades e vilarejos que ficaram isolados pelo terremoto.

Nesta terça-feira, uma mulher foi resgatada milagrosamente na capital birmanesa, Naypyidaw, depois de passar 91 horas presa entre os escombros.

A mulher, com pouco mais de 60 anos, "foi encontrada viva, resgatada com sucesso" e levada ao hospital uma hora depois, informou o corpo de bombeiros no Facebook.