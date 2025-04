Maradona morreu sem álcool nem "drogas de abuso" no sangue, diz perito

Diego Maradona não tinha álcool nem "drogas de abuso" no sangue quando morreu, apesar de seu histórico de consumo, disse nesta terça-feira (1º) um perito no julgamento de sete profissionais de saúde pela morte do ex-jogador na Argentina, em 2020.

"Nenhum dos quatro tubos [de amostras] deu positivo para cocaína, maconha, MDMA, êxtase ou anfetamina", afirmou o perito bioquímico Ezequiel Ventosi, que analisou as amostras de sangue, urina e saliva de Maradona após sua morte e constatou que também não havia presença de álcool.