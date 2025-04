Junta militar do Níger liberta ministros de governo deposto

A junta militar do Níger anunciou nesta terça-feira (1º) a libertação de cerca de 50 pessoas, incluídos ministros do governo que depôs em julho de 2023, seguindo as recomendações emitidas em fevereiro por uma "conferência nacional".

Entre as pessoas libertadas estão ex-ministros, um diplomata, um jornalista e soldados acusados de tentativa de golpe em 2010.