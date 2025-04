Itália tem recorde negativo de natalidade enquanto mais habitantes deixam o país

Os dados são de relatório demográfico divulgado na segunda-feira, 31, pelo Instituto Nacional de Estatísticas (Istat). De acordo com a reportagem, o número confirma que a tendência de diminuição populacional é um dos principais desafios do país pelo governo da premiê Giorgia Meloni.

A Itália registrou novamente uma queda na natalidade, com apenas 370 mil nascimentos em 2024, o menor número de sua história, aponta a Agenzia Nazionale Stampa Associata (Ansa), a principal agência de notícias italiana. O número representa uma redução de 2,6% na comparação com 2023, ano que havia registrado o recorde negativo anterior.

A taxa de fecundidade em 2024 foi de 1,18 filho por mulher, superando o mínimo histórico de 1,19 de 1995. A reportagem ressalta, no entanto, que naquele ano a Itália registrou 526 mil nascimentos, número 29,66% maior do que o atual.

Considerando os 651 mil óbitos no ano passado, o país apresentou um saldo natural negativo de -281 mil pessoas.

A situação preocupante se intensifica com o aumento de habitantes que se mudaram para o exterior. Em 2024, 191 mil pessoas deixaram a Itália, alta de 20,5% em comparação com o ano anterior. Ao considerar apenas cidadãos italianos que mudaram de país (156 mil), o crescimento do número é ainda maior, de 36,5%.

No primeiro dia de 2025, a população imigrante no país era de 5,422 milhões de indivíduos, um aumento de 169 mil (+3,2%) em um ano. Atualmente, 9,2% dos habitantes na Itália são estrangeiros. A concessão de cidadania para estrangeiros residentes na Itália atingiu um novo recorde, com 217 mil, contra 214 mil do ano anterior.