Inflação mantém retrocesso na zona do euro, apesar do cenário de incertezas

A inflação da zona do euro manteve a tendência de queda em março, caindo para 2,2% na comparação anual, apesar do cenário de incerteza generalizada após os anúncios dos Estados Unidos sobre as tarifas.

A inflação na zona do euro atingiu 1,7% em setembro do ano passado, o menor nível em três anos, mas desde então ficou acima de 2%.

Enquanto isso, a inflação subjacente — que exclui as oscilações nos preços de energia e alimentos do cálculo geral — foi calculada pela Eurostat em 2,4%, depois de 2,6% em fevereiro, após permanecer estável em 2,7% por vários meses.

O aumento de 2,2%, verificado em março, coincidiu plenamente com as expectativas dos analistas de mercado consultados pela Bloomberg.

Enquanto isso, a Espanha registrou uma inflação de 2,2% no mesmo mês, uma queda de 0,7 ponto percentual em relação a fevereiro, enquanto Portugal registrou 1,9% (2,5% no mês anterior).

Entre as maiores economias da zona do euro, a Alemanha registrou uma inflação de 2,3% em março, enquanto a Itália registrou 2,1% e a França 0,9%.

Para o especialista do banco ING, Bert de Colijn, "a incerteza sobre as perspectivas de curto prazo para a inflação continua muito alta".

Em sua opinião, "as tarifas dos EUA podem levar a pressões deflacionárias no mercado da zona do euro, já que deprimem as exportações e, portanto, o crescimento".

"As medidas de retaliação da Comissão Europeia provavelmente terão um efeito cascata na inflação da zona do euro, pois são essencialmente um imposto nacional que (...) será pago pelos consumidores, até certo ponto", acrescentou.