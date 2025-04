Charles III retoma seus compromissos após susto em tratamento contra o câncer

O rei Charles III retornou às atividades oficiais nesta terça-feira (1°) em uma cerimônia de condecorações no Castelo de Windsor, após uma pausa de três dias para se recuperar dos "efeitos colaterais" do tratamento contra o câncer.

O monarca, de 76 anos, apareceu sorridente ao entregar as condecorações da Ordem do Império Britânico a várias personalidades, entre elas, a argentina Marianela Núñez, bailarina principal do Royal Ballet de Londres desde 2002, e a britânica Katarina Johnson-Thompson, campeã mundial de heptatlo.