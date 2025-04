Cães farejadores tailandeses oferecem apoio emocional em Bangcoc

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Até o momento, 13 pessoas morreram, possivelmente trabalhadores da construção civil, enquanto outras nove ficaram feridas e estima-se que mais de 70 estejam soterradas sob os escombros.

Suas famílias aguardavam com lágrimas perto do local do desabamento, observando com cada vez menos esperança o trabalho de remoção realizado pelas equipes de resgate.

Mas seus rostos se iluminaram quando viram os cães da raça golden retriever Lek e Safari, vestidos com uniformes oficiais de busca, chegando à sala de espera dos familiares.

As autoridades enviaram várias equipes caninas para ajudar na operação de busca e resgate, inclusive do exército e da polícia.