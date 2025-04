Bombardeio israelense em Beirute deixa quatro mortos, incluindo um líder do Hezbollah

O Exército israelense bombardeou a periferia ao sul de Beirute, reduto do Hezbollah, nesta terça-feira (1) e matou quatro pessoas, incluindo um líder do movimento islamista.

O ataque ocorreu sem aviso por volta das 3h30 locais (21h30 de Brasília, terça-feira) durante o feriado do Eid al-Fitr, que marca o fim do mês de jejum do Ramadã, celebrado por muçulmanos em todo o mundo.

O atentado também deixou sete feridos, segundo o Ministério da Saúde libanês. Israel disse que seu alvo era Hasan Bdair, do alto escalão do movimento libanês, "eliminado" no bombardeio. O Hezbollah é aliado do grupo islamista Hamas, em guerra com Israel na Faixa de Gaza.

Bdair "recentemente comandou agentes do Hamas e os auxiliou no planejamento de um ataque terrorista significativo e iminente contra civis israelenses", informou o Exército israelenses em um comunicado.

Segundo uma fonte do Hezbollah, Bdair estava "em casa com a família".