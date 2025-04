Bielefeld, da 3ª divisão, surpreende Leverkusen (2-1) e vai à final da Copa da Alemanha

Na grande final do dia 24 de maio, no Estádio Olímpico de Berlim, o Bielefeld jogará contra o Stuttgart ou o RB Leipzig, que se enfrentam na outra semifinal, nesta quarta-feira.

O Leverkusen, que era o franco favorito, perdeu assim a chance de disputar o bicampeonato. A classificação parecia uma questão de tempo quando Jonathan Tah abriu o placar aos 17 minutos com um chute após um cruzamento do espanhol Alejandro Grimaldo que contou com um leve desvio de Yacine Adli.

Mas a partir daí nada funcionou para os jogadores comandados pelo técnico Xabi Alonso, que foram superados pelo entusiasmo da equipe revelação da competição.

O empate veio pouco depois, aos 20 minutos, com um disparo rasteiro de Marius Wörl e nos acréscimos do primeiro tempo (45'+3) o Arminia conseguiu a virada com um chute de primeira de Max Grosser.

Na segunda etapa, o Leverkusen tentou repetidamente empatar, mas sem sorte nas finalizações.