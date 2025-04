Assessor de Trump usou conta do Gmail para assuntos governamentais

O assessor de segurança nacional do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e um membro de sua equipe utilizaram suas respectivas contas no Gmail para o trabalho, informou nesta terça-feira (1º) o Washington Post, que cita documentos e entrevistas com funcionários.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Waltz é alvo de críticas por ter incluído por engano o redator-chefe da revista The Atlantic em um chat no mês passado no aplicativo de mensagens Signal para falar de ataques aéreos contra os rebeldes huthis no Iêmen.

O assessor e o secretário de Defesa, Pete Hegseth, entre outros membros de alto escalão, utilizaram o chat para falar sobre os detalhes dos ataques aéreos sem saber que um jornalista estava no grupo.

Na semana passada, o assessor de segurança nacional declarou na Fox News que assume "plena responsabilidade" pelo vazamento.

"Eu criei o grupo; meu trabalho é garantir que tudo esteja coordenado", disse.