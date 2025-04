Tarifas alfandegárias, a arma econômica versátil de Trump

Enquanto isso, os produtos chineses estavam sujeitos a tarifas adicionais de 20%.

A Casa Branca justificou as medidas argumentando que os três países não fazem o suficiente para combater o tráfico de fentanil, um opioide que causou uma grave crise de saúde nos Estados Unidos.

No entanto, Trump excluiu imediatamente os produtos do México e do Canadá abrangidos pelo Tratado de Livre Comércio da América do Norte (T-MEC), que ele mesmo negociou durante seu primeiro mandato.