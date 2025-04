Polícia argentina prende russo líder de seita e outros 14 estrangeiros

As autoridades de Argentina prenderam 15 estrangeiros acusados de formarem parte de um grupo supostamente dedicado ao tráfico de pessoas quando tentavam sair do país. Entre os detidos está um russo líder de uma seita, segundo a imprensa local.

Konstantin Rudnev, um dos detidos, segundo a imprensa argentina, fundou essa seita na Sibéria em 1989 e chegou a ter ramificações por toda a Rússia.

Rudnev, que afirma ser um extraterrestre, foi condenado em 2013, na Rússia, a 11 anos de prisão por estuprar seguidores.

Durante a captura, o "líder da organização tentou se autoflagelar no pescoço com uma lâmina de barbear que carregava na carteira, mas foi rapidamente reduzido pelos oficiais", informou a PSA, que não revelou sua identidade.

Rudnev foi interceptado junto com mais oito pessoas no aeroporto de Bariloche, cidade situada 1.500 km a sudoeste de Buenos Aires. As outras seis prisões foram feitas em um aeroporto de Buenos Aires.