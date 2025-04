OpenAI anuncia modelo aberto de IA em uma virada estratégica

A OpenAI, empresa líder em inteligência artificial (IA) e criadora do ChatGPT, anunciou nesta segunda-feira (31) que está desenvolvendo um modelo de IA generativa mais aberto, diante da crescente concorrência no espaço de código aberto de seus rivais DeepSeek e Meta.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A notícia chega também em um momento em que a empresa tem se apoiado no sucesso de suas últimas funções de geração de imagens no ChatGPT, líder mundial no setor.

A OpenAI e os defensores dos modelos fechados, como o Google, denunciam frequentemente os modelos abertos como mais arriscados e vulneráveis a usos nocivos por parte de maus atores ou adversários estrangeiros.

A adoção de modelos fechados por parte da OpenAI também tem sido ponto-chave da discórdia em suas batalhas com o antigo investidor Elon Musk, a pessoa mais rica do mundo.

O bilionário pediu à OpenAI que honre o espírito do nome da empresa e "volte a ser a força do bem de código aberto e centrada em segurança que uma vez foi".