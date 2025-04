O verdadeiro preço do ouro: agricultores e indígenas contra febre do garimpo no Paraguai

A descoberta do metal precioso em Paso Yobái (210 Km a leste de Assunção), há mais de 20 anos, transformou o povoado: agora, um em cada seis de seus 30.000 habitantes passou a abrir enormes poços para vender terra misturada com ouro.

Em um pequeno povoado paraguaio, o agricultor Vidal Brítez mostra as folhas impregnadas de um pó vermelho liberado pelas lavras vizinhas de onde se extrai ouro. "Os compradores não aceitam mais nossa erva mate", lamenta.

Mas agricultores e povos originários se sentem atropelados e exigem que o território do garimpo seja delimitado, uma pretensão inegociável para os garimpeiros.

O lugar "é o berço da erva mate", diz o agricultor de 56 anos. Com esta folha (Ilex Paraguariensis) prepara-se uma infusão apreciada no sul da América Latina.

Mas, "ultimamente já perderam todo o respeito", prossegue, referindo-se aos garimpeiros. Grandes escavações já são feitas às margens das vias, assegura.

Depois de conversar com a AFP, em 27 de março, Brítez foi detido por "coação grave" em relação com um protesto dos agricultores, quando cerca de 15 deles enfrentaram uns 50 garimpeiros encapuzados, armados com paus, pedras e inclusive armas de fogo, exigindo-lhes que deixassem a área.