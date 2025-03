Nova alta do desemprego na Alemanha surpreeende analistas

Taxa de desemprego na Alemanha subiu para 6,3% em março – o maior aumento mensal desde outubro de 2024. Porcentagem excede em muito expectativas dos analistas.O mercado de trabalho da Alemanha soou novos sinais de alerta com o aumento acentuado do desemprego em março – a maior alta mensal desde outubro de 2024. Em termos ajustados sazonalmente, o número de desempregados aumentou em 26 mil, elevando o total para 2,92 milhões, informou a Agência Federal para Emprego da Alemanha nesta sexta-feira (28/03). O número foi mais do que o dobro das previsões dos analistas, que estimavam um aumento de 10 mil. A taxa de desemprego ajustada sazonalmente subiu para 6,3%, acima dos 6,2% do mês anterior — também ligeiramente acima das previsões do mercado. Recuperação desacelerada por problemas econômicos "Março marca o início da chamada ‘recuperação da primavera' no mercado de trabalho. Este ano, no entanto, ela está sendo visivelmente desacelerada pela crise econômica'', disse Andrea Nahles, chefe da Agência Federal para Emprego. A Alemanha, que acaba de passar por dois anos consecutivos de contração econômica, ainda está se recuperando da recessão, especialmente na produção industrial. Segundo a Agência Federal para Emprego, o número de vagas de emprego caiu drasticamente para 643 mil em março — 64 mil a menos que no mesmo período do ano passado –, indicando um enfraquecimento da demanda por trabalhadores. Apesar de o desemprego ter se mantido abaixo da marca de 3 milhões na última década, as tendências atuais sugerem que isso pode estar prestes a mudar. Indústria automobilística enfrenta dificuldades Os desafios econômicos da Alemanha são visíveis sobretudo no setor automotivo, onde empresas como a Volkswagen estão cortando empregos em resposta à queda da demanda. A pressão aumentou nesta semana, quando o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou uma tarifa de 25% sobre veículos importados, uma medida que deve atingir duramente os fabricantes alemães. "A Alemanha está na linha de fogo imediata'', disse Gaurav Ganguly, diretor de pesquisa econômica da Moody's Analytics, à agência de notícias Reuters. "Se a política permanecer em vigor, as consequências para a confiança do consumidor e para o emprego no setor automotivo e fora dele serão graves", alertou. Confiança do consumidor inalterada em meio à incerteza política Uma pesquisa separada divulgada nesta sexta-feira mostrou que a confiança do consumidor alemão permanece praticamente inalterada em abril. De acordo com o instituto de pesquisa de mercado GfK e o Instituto de Decisões de Mercado de Nuremberg (NIM), o índice de sentimento do consumidor subiu de -24,6 para -24,5 no mês anterior, ficando aquém da melhora esperada (-22,7). Apesar de pequenos ganhos nas expectativas de renda e no sentimento de compra, uma tendência crescente entre as famílias de poupar continua suprimindo uma recuperação mais ampla. "A rápida formação de um governo e a adoção antecipada de um orçamento para este ano seria um fator importante para uma maior segurança no planejamento – não apenas para as empresas, mas também para as famílias", disse Rolf Buerkl, da NIM. Formação do governo em andamento O bloco conservador da Alemanha, liderado por Friedrich Merz, está atualmente ocupado nas negociações de coalizão com os social-democratas. Ambos os lados estão buscando formar um governo até a Páscoa ou logo após, embora as principais divergências – inclusive sobre imigração – continuem sem solução. Na semana passada, o parlamento da Alemanha aprovou uma grande reforma fiscal e o maior pacote de gastos da história do pós-guerra, com o objetivo de revitalizar a economia e aumentar os gastos com defesa. No entanto, economistas alertam que é improvável que qualquer recuperação seja imediata.