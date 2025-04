Mesmo sem jogar, Sinner segue no topo do ranking da ATP; Mensik se aproxima do Top 20

O italiano Jannik Sinner, apesar de não competir desde o título do Aberto da Austrália, em janeiro, se manteve por mais uma semana no topo do ranking da ATP, publicado nesta segunda-feira (31), com o jovem tcheco Jakub Mensik, campeão do Miami Open, batendo na porta do Top 20.

Depois dos primeiros Masters 1000 do ano, Indian Wells e Miami, nem o alemão Alexander Zverev (N.2), nem o espanhol Carlos Alcaraz (N.3) conseguiram se aproximar de Sinner, que se mantém com uma cômoda vantagem de quase 3.000 pontos antes do início da temporada de saibro.