Jordan Bardella, o plano B da extrema direita para a presidência da França

"Não é mistério que Jordan Bardella seria o candidato mais bem colocado hoje", disse Louis Aliot, referindo-se àquela que já foi sua rival pela presidência do partido Reagrupamento Nacional (RN).

A líder de fato do RN, presidido por Bardella desde 2021, confirmou em meados de junho que o jovem político seria o primeiro-ministro, caso conquistassem maioria absoluta nas eleições legislativas. Não conseguiram.

A filha de Jean-Marie Le Pen, o controverso fundador da Frente Nacional (renomeado RN), já encarregou Bardella de liderar seu partido nas eleições europeias de 2019 e 2024, vencendo em ambas as ocasiões.

Mas para seus críticos, a imagem de "genro ideal", sempre vestido e penteado de forma impecável, busca esconder um político carente de conteúdo, assim como as raízes antissemitas e racistas de seu partido.

- "Capitão, meu capitão" -

Diante do público, ele apresenta uma biografia diferente do clã Le Pen e parece convencer. É preferido por 31% dos franceses contra 16% que optam pela líder de extrema direita, segundo com uma pesquisa da Odoxa sobre ambos publicada nesta segunda-feira.