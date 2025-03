Japão calcula que quase 300.000 pessoas morreriam em caso de megaterremoto

Quase 300.000 pessoas poderiam morrer no Japão caso aconteça um megaterremoto seguido de tsunami, segundo uma nova estimativa divulgada nesta segunda-feira (31) pelas autoridades do país.

O governo atualizou a estimativa anterior, elaborada em 2014, sobre as possíveis consequências no caso de um terremoto ao longo da Fossa de Nankai, sul do país.