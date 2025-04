Homem acusado de vandalizar resort de golfe de Trump na Escócia é liberado sob fiança

Kieran Robson, de 33 anos, foi acusado de vandalizar intencionalmente a propriedade e não refutou as acusações contra ele durante a breve audiência realizada no Tribunal de Ayr Sheriff, no sudoeste da Escócia.

Um tribunal decretou, nesta segunda-feira (31), a liberdade sob fiança de um homem acusado de vandalizar o complexo de golfe Turnberry do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Escócia, após a ação de um grupo de manifestantes neste resort de luxo no início do mês.

A polícia foi acionada no complexo turístico de South Ayrshire durante a noite de 8 de março, quando o campo de golfe foi danificado, o clube do resort foi pintado com tinta vermelha e a frase "Gaza não está à venda" foi escrita em tinta branca no gramado.

No domingo, após uma ligação com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, Trump utilizou sua rede Truth Social para condenar os danos à sua propriedade e elogiar a aplicação da lei no país.

Na semana passada, uma mulher de 66 anos e um homem de 75 anos presos durante a investigação foram liberados enquanto aguardam novas investigações sobre o mesmo episódio, afirmou a polícia escocesa.