Ex-presidente argentina Kirchner recorre de condenação por corrupção à Suprema Corte

Kirchner também criticou o juiz Manuel García Mansilla, que foi nomeado para a Suprema Corte em fevereiro por decreto do presidente ultraliberal. Sua nomeação e a do juiz Ariel Lijo serão discutidas pelo Senado nesta quinta-feira, embora o partido no poder atualmente não tenha votos para fazê-lo.

Kirchner, que também foi vice-presidente (2019-2023), argumentou que Milei declarou em uma entrevista de rádio na semana passada que a ex-presidente "vai ser presa".

A ex-presidente afirmou na rede X que esta declaração constitui "uma intromissão indevida e intolerável em assuntos judiciais (...), tem impacto direto na situação do juiz nomeado em comissão que foi colocado no cargo, como já foi dito, pela vontade exclusiva de Javier Milei, que exige minha condenação à prisão".