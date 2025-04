Campeã em Miami, Sabalenka segue soberana no ranking da WTA

A bielorrussa Aryna Sabalenka, campeã do Miami Open no fim de semana, segue soberana no ranking da WTA, publicado nesta segunda-feira (31).

Sabalenka confirmou seu grande momento no sábado, ao vencer na final do WTA 1000 de Miami a americana Jessica Pegula por 2 sets a 0 (7-5 e 6-2), deixando para trás as dolorosas derrotas nas finais do Aberto da Austrália e em Indian Wells.