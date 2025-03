Atividade industrial da China cresce pelo segundo mês consecutivo

A atividade industrial da China se expandiu em março pelo segundo mês consecutivo, no momento em que a segunda maior economia do mundo luta para sair de um declínio, segundo dados oficiais divulgados nesta segunda-feira.

A atividade industrial chinesa foi impulsionada em março pelo retorno dos trabalhadores aos seus postos após o tradicional período de viagens do Festival da Primavera, em fevereiro, e pelo fato de que "a produção e as atividades operacionais das empresas aceleraram", afirmou Zhao Qinghe, do ONE.

As autoridades tentam estimular a confiança na economia chinesa, afetada por uma prolongada crise do setor imobiliário e que agora enfrenta pressão pelas novas tensões comerciais com os Estados Unidos.

