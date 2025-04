A cruzada cultural de Donald Trump nos Estados Unidos

Elodie SOINARD com Maggy DONALDSON em Nova York

Elodie SOINARD com Maggy DONALDSON em Nova York Autor

Autor Elodie SOINARD com Maggy DONALDSON em Nova York

Antes, o presidente republicano já havia protagonizado uma manobra sem precedentes ao assumir o controle do Kennedy Center, uma renomada instituição cultural da capital americana, para acabar com o que considera "cultura woke".

Desde seu retorno à Casa Branca, Donald Trump realiza uma cruzada cultural para determinar também o conteúdo do maior complexo museológico dos Estados Unidos, o prestigioso Smithsonian de Washington.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Agora é a vez do Smithsonian, com sua tradição de quase dois séculos e seus 21 museus dedicados em grande parte à história americana e distribuídos pelo Mall, a imensa esplanada verde do coração turístico de Washington.