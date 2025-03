Príncipe Harry é acusado de 'intimidação e assédio' pela chefe da ONG que ele cofundou

O filho mais novo do rei Charles III era até agora patrono da ONG Sentebale, um dos poucos compromissos que manteve após sua ruptura explosiva com a monarquia britânica em 2020 e a perda de seu patrocínio real.

O príncipe Harry anunciou na terça-feira, no entanto, que estava "devastado" por deixar a organização beneficente, depois de um conflito entre os administradores e a presidente do conselho de administração, Sophie Chandauka, nomeada em 2023.

"O que o príncipe Harry queria fazer era me expulsar e isso continuou por meses. Durou meses, na forma de intimidação e assédio", disse ela, que também afirmou que "tinha provas disso".

Em uma entrevista à Sky News no domingo, Chandauka atacou diretamente o príncipe, acusando-o de fazer de tudo para forçá-la a deixar seu cargo na organização.

Chandauka também foi acusada de má gestão por membros do conselho de administração, que pediram sua renúncia. O caso foi encaminhado ao tribunal.

- Cultura do silêncio? -

De acordo com uma fonte anônima próxima aos administradores, citada pela BBC, eles estavam "esperando" o que descreveram como um "golpe publicitário" inventado por Chandauka.

O canal tentou entrar em contato com o príncipe, que mora na Califórnia com sua esposa Meghan e seus dois filhos, mas não teve sucesso.

Chandauka denunciou neste domingo uma cultura do "silêncio" dentro da organização, com membros do conselho relutantes em falar contra o duque de Sussex ou mesmo discutir questões controversas.

Ela também mencionou a perda de muitos doadores, que atribuiu, com documentos comprobatórios, à saída do príncipe Harry do Reino Unido em 2020.

Chandauka também falou sobre a decisão do príncipe de levar uma equipe de filmagem da Netflix — com a qual ele tem um contrato muito lucrativo — para a arrecadação de fundos do ano passado, que ocorreu durante uma partida de polo.