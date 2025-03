Primeiro foguete orbital lançado da Europa continental cai após segundos de voo

O primeiro foguete orbital lançado da Europa continental caiu após apenas alguns segundos de voo neste domingo (30) na base espacial norueguesa de Andøya, no Ártico.

Logo após a decolagem, o foguete Spectrum, uma aeronave de duas etapas desenvolvida pela start-up alemã Isar Aerospace, começou a oscilar, girar e caiu no chão em uma grande explosão, de acordo com imagens transmitidas ao vivo no YouTube.