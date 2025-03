Paramilitares do Sudão admitem ter abandonado a capital

O chefe do grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (FAR), Mohamed Hamdan Daglo, reconheceu neste domingo (30) que suas tropas deixaram Cartum, a capital sudanesa, agora nas mãos do exército. "Confirmo que de fato deixamos Cartum, mas (...) retornaremos com maior determinação", disse o general Daglo em um discurso às suas tropas transmitido nas redes sociais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Todos aqueles que pensam que há negociações ou acordos em andamento com esse movimento maligno estão enganados", acrescentou, referindo-se ao exército, com o qual as FAR estão em guerra desde abril de 2023.