Netanyahu viajará para a Hungria em 2 de abril, apesar da ordem de prisão do TPI

Durante a visita, Netanyahu deve se reunir com o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, e outras altas autoridades húngaras. Ele retornará a Israel em 6 de abril.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, viajará para a Hungria em 2 de abril, anunciou seu gabinete neste domingo (30), apesar de uma ordem de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI) por supostos crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Orban enviou um convite a Netanyahu apesar da ordem de prisão do TPI emitida no ano passado. O líder húngaro condenou duramente a decisão do tribunal, chamando-a de "vergonhosa".