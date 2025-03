Exército israelense intercepta míssil disparado do Iêmen

O Exército israelense anunciou, neste domingo (30), que interceptou um míssil disparado do Iêmen, que ativou as sirenes de ataque aéreo em diversas áreas do país.

"Depois que sirenes soaram em várias áreas de Israel, um míssil lançado do Iêmen foi interceptado pela IAF [força aérea] antes de cruzar o território israelense", disse o Exército em um comunicado.