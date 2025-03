Terremoto surpreende turistas na Tailândia, em meio a gritos de pânico

"Infelizmente, não havia nenhum procedimento" para evacuação do 21º andar do arranha-céu de Bangcoc onde ele estava hospedado.

Alguns estavam relaxando em piscinas no topo dos arranha-céus quando os tremores fizeram a água invadir as fachadas. Outros ficaram presos nas ruas com suas malas devido à interrupção da rede de transporte público para verificações de segurança.

"Achei que estava tonta por causa do calor", disse ela à AFP, acrescentando que a equipe do hotel bateu em todas as portas dos quartos para oferecer ajuda.

Apesar do susto, Augustin Gus e Cristina Mangion estavam entre os turistas que estavam no mercado de Chatuchak neste sábado.

"As pessoas estão com medo", diz o segurança do mercado Yim Songtakob, que observa que há menos pessoas do que o normal.

Por sua vez, Cristina Mangion diz que não se deixará intimidar pela catástrofe. "Me sinto mal pelo que aconteceu", explica, mas o melhor a fazer é "ajudar os moradores com seus comércios", já que "seus negócios terão mais dificuldades do que o normal".

Augustin Gus acredita que poderá continuar aproveitando o resto de sua viagem de três semanas. "Sempre terei boas lembranças; é apenas uma experiência, e é por isso que viajo", diz ele.

Gilles Franke, um francês que visita regularmente a Tailândia e espera se estabelecer lá após a aposentadoria, também está tranquilo com o risco de réplicas.

"Quando chegar a sua hora, sua hora chegará", declara o homem de 59 anos. "Você pode morrer atravessando a rua, você pode morrer a qualquer momento da sua vida".

