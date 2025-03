Pesquisadores universitários dos EUA temem futuro sob Trump

Universidades ameaçadas com cortes de fundos federais, programas de pesquisas à beira do fechamento, professores e corpo docente passíveis de serem presos e deportados por suas opiniões políticas: a educação superior americana está submetida a uma forte pressão pelo governo de Donald Trump.

As "exigências sem precedentes de Trump e as ameaças de ações similares contra 60 universidades geraram instabilidade e um profundo efeito paralisante nos campi universitários de todo o país", alertou a AAUP essa semana.

Milhares de pesquisadores que contribuem para alguns dos maiores avanços médicos e científicos do mundo tentam reduzir danos, ou se preparam para sua demissão.

A volta do republicano ao poder trouxe com ele decisões impactantes, como a proibição repentina do ensino de algumas disciplinas, o congelamento de bilhões de dólares em fundos de pesquisa e, até mesmo, a demissão de docentes por suas opiniões políticas.

"Há um medo e uma incerteza latentes", declarou à AFP uma pesquisadora em astronomia de Boulder, Colorado, sob condição de anonimato. "Qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento".

- Clima de medo -