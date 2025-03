Forte terremoto de magnitude 7,7 atinge Mianmar e Tailândia

Tremores destruíram prédios, estradas e outras estruturas nos dois países do Sudeste Asiático, e foram sentidos ainda em partes da China e da Índia.Um terremoto de magnitude 7,7 atingiu o centro de Mianmar nesta sexta-feira (28/03), causando destruição em prédios e estradas. Os tremores também foram sentidos na Tailândia, onde prédios desabaram, e em menor intensidade em regiões da Índia e da China. Ao menos 144 mortes foram confirmadas até o momento e 732 pessoas ficaram feridas. O epicentro do tremor foi localizado a 16 quilômetros a noroeste da cidade birmanesa de Sagaingue, a uma profundidade de 10 quilômetros, de acordo com informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), e aconteceu por volta das 12h50, horário local. Na cidade de Aungban, no interior de Mianmar, um hotel desabou e muitas pessoas ficaram presas no local, segundo relatos das equipes de resgate nas mídias sociais. Na capital Naipidau, o terremoto danificou santuários religiosos e algumas casas. Em Mandalai, a segunda maior cidade do país, os tremores destruíram parte do antigo palácio real e alguns prédios, de acordo com relatos nas mídias sociais. Em Sagaingue, uma ponte de 90 anos despencou. Desabamentos em Bangcoc Na vizinha Tailândia, o terremoto também foi sentido em várias cidades, e prédios residenciais e comerciais foram temporariamente evacuados em Bangcoc, a mais de 600 quilômetros do epicentro. Todas as linhas de metrô e trem também foram temporariamente suspensas. Dez pessoas morreram até o momento no país. A emissora pública tailandesa PBS relatou o desabamento de um arranha-céu em construção na capital, onde cerca de 50 pessoas estavam dentro. Sete delas conseguiram escapar, enquanto o restante ficou preso. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o desabamento do prédio de 30 andares em construção, e o pânico de quem estava nas proximidades. A população em Bangcoc foi orientada a evacuar os prédios e a ficar do lado de fora, no caso de mais tremores. A área metropolitana de Bangcoc abriga mais de 17 milhões de pessoas, muitas das quais vivem em arranha-céus. Mianmar pede ajuda internacional Embora a extensão total da catástrofe ainda não seja conhecida, o líder de Mianmar, país que vive uma guerra civil, fez um raro apelo por ajuda internacional. Segundo o chefe da junta militar, Min Aung Hlaing, o número de mortos "provavelmente aumentará". "Eu gostaria de convidar qualquer país, qualquer organização ou qualquer pessoa em Mianmar para vir e ajudar. Obrigado", disse após visitar um hospital na capital Naypyidaw. Ele pediu esforços massivos de resgate e disse que havia "aberto todos os caminhos para receber ajuda estrangeira". A Índia, a França e a União Europeia se ofereceram para prestar assistência, enquanto a Organização Mundial da Saúde (OMS) disse que estava mobilizando seu centro de logística em Dubai para preparar suprimentos para lesões traumáticas. Já a primeiro-ministra da Tailândia, Paetongtarn Shinawatra, afirmou que "todos os edifícios" da capital serão inspecionados. A cidade está sob declaração de emergência. Guerra civil devastou infraestrutura Quatro anos de guerra civil, desencadeada pela tomada do poder pelos militares, devastaram a infraestrutura e o sistema de saúde de Mianmar, deixando o país mal equipado para responder a um desastre deste tipo. O país declarou estado de emergência nas seis regiões mais afetadas após o terremoto, que a OMS descreveu como uma "ameaça muito grande à vida e à saúde". Centenas de vítimas chegaram a um grande hospital em Naypyidaw, onde a entrada do departamento de emergência desabou. Um funcionário do hospital, o mesmo visitado pelo chefe da junta, descreveu o cenário como uma "área de vítimas em massa", com médicos tratando os feridos do lado de fora. Mianmar está localizada perto de uma zona de alta atividade tectônica devido à pressão entre a placa do subcontinente indiano ao sul e a placa eurasiática ao norte. O terremoto desta sexta-feira é um dos mais fortes registrados nos últimos anos. Seis fortes tremores de terra de magnitude 7.0 ou mais ocorreram entre 1930 e 1956 perto da Falha de Sagaing, que vai de norte a sul pelo centro do país, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Em 2016, um forte terremoto de magnitude 6,8 na antiga capital Bagan, no centro de Mianmar, matou três pessoas, derrubando também torres e desmoronando paredes de templos no destino turístico. sf/cn/gq (dpa, AP)