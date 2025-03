Dinamarca critica 'tom' dos EUA na Groenlândia

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, já lamentou as críticas "injustas" dos Estados Unidos na sexta-feira, lembrando que a Dinamarca os apoiou "em algumas situações muito difíceis", referindo-se ao compromisso do país em apoiar as tropas americanas, especialmente no Iraque e no Afeganistão.

- "Status quo" -

O presidente dos EUA, Donald Trump, reiterou na sexta-feira que eles precisam da Groenlândia porque ela é "muito importante" para a segurança internacional.