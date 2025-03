Venezuela recebe avião com 178 deportados dos Estados Unidos

Um avião procedente de Honduras com 178 migrantes venezuelanos deportados dos Estados Unidos, incluindo mulheres, pousou na madrugada desta sexta-feira (28) na Venezuela, como parte do restabelecimento dos voos de deportações acordados com Washington após um mês de suspensão.

"Este voo traz 178 dos compatriotas que foram (...) estigmatizados nos Estados Unidos", disse o ministro do Interior, Diosdado Cabello, à imprensa do aeroporto internacional de Maiquetía, que serve Caracas.

Outros dois voos com 553 migrantes procedentes do México chegaram no último mês à Venezuela, a princípio com venezuelanos que não conseguiram entrar nos Estados Unidos.

Segundo a ONU, quase oito milhões de venezuelanos deixaram seu país em uma fuga da crise econômica que começou a ser revertida em 2021. O governo assegura que mais de 1,2 milhão retornaram.

