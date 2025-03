Trump pede à Suprema Corte que suspenda proibição de expulsar imigrantes sob lei de exceção

James Boasberg, juiz federal de um tribunal distrital de Washington, emitiu uma ordem proibindo novos voos de deportação com base na Lei dos Inimigos Estrangeiros, depois que Washington enviou dois aviões com migrantes venezuelanos para El Salvador em 15 de março.

Em sua petição à Suprema Corte, que é dominada por juízes conservadores, a assessora jurídica interina do governo Trump, Sarah Harris, disse que o caso trata da autoridade presidencial e do papel dos juízes.

"As ordens do tribunal distrital rejeitaram as decisões do presidente sobre como proteger a Nação contra organizações terroristas estrangeiras e trazem o risco de enfraquecer negociações diplomáticas delicadas", acrescentou.

Harris pediu à Suprema Corte que suspenda imediatamente a ordem do tribunal distrital enquanto o caso é analisado.

Lee Gelernt, advogado da ACLU, pediu ao tribunal que mantenha a decisão como está, "para que mais pessoas não sejam enviadas a uma notória prisão estrangeira sem o devido processo legal, com base no uso ilegal e sem precedentes de uma autoridade de tempos de guerra".

"O presidente não é um rei", acrescentou Skye Perryman, da Democracy Forward.

"Ele não pode deportar pessoas sem o devido processo, e não pode invocar poderes de guerra – usados apenas três vezes na história – em tempos de paz sem prestar contas", acrescentou.

Trump atacou Boasberg, chegando até a pedir sua destituição, o que lhe rendeu uma reprimenda pública do presidente da Suprema Corte, John Roberts.

Os advogados de vários dos venezuelanos deportados declararam que seus clientes não são membros do Tren de Aragua, não cometeram nenhum crime e foram alvos principalmente por causa de suas tatuagens.

