Tarifas de Trump sobre carros: um golpe no coração do comércio na América do Norte

As tarifas de 25% anunciadas pelo presidente Trump sobre os automóveis que não sejam fabricados nos Estados Unidos atingem o coração do acordo de livre comércio com o México e Canadá (T-MEC), vigente desde 2020.

Graças a esse tratado e ao seu antecessor, o Nafta, a região da América do Norte se tornou uma linha de montagem que se estende pelos três países.