Por que a Groenlândia desperta o interesse de Trump?

"Precisamos tê-la", reiterou Trump na quarta-feira, horas antes da visita do vice-presidente JD Vance à base militar dos EUA em Pituffik, na costa noroeste da Groenlândia.

A capital da ilha está mais perto de Nova York do que de Copenhague, e o território faz parte da zona de interesse dos Estados Unidos, afirmou à AFP Astrid Andersen, historiadora do Instituto Dinamarquês de Estudos Internacionais.

A Groenlândia é um território autônomo, mas as questões de justiça, política monetária, política externa, defesa e segurança dependem de Copenhague.

Washington se queixa "legitimamente da falta de vigilância do espaço aéreo e das zonas submarinas a leste da Groenlândia", afirmou o cientista político Ulrik Pram Gad, do mesmo instituto de Andersen.

A base foi usada para alertar sobre possíveis ataques da União Soviética durante a Guerra Fria e continua sendo um elo essencial no sistema de defesa antimísseis dos EUA.

Os Estados Unidos possuem uma base ativa no noroeste da ilha, em Pituffik, antes chamada de Thule.

O republicano já havia declarado que queria comprar o território durante seu primeiro mandato, em 2019. As declarações foram rejeitadas pela Dinamarca e pelas autoridades groenlandesas.

Desde 2009, são os próprios groenlandeses que decidem qual uso dar para suas matérias-primas. Mas o acesso aos recursos minerais da ilha é considerado vital para os Estados Unidos, que assinaram um memorando de cooperação nesse setor em 2019.

Os europeus seguiram o exemplo quatro anos depois com seu próprio acordo de colaboração. A União Europeia identificou 25 dos 34 minerais de sua lista oficial de matérias-primas fundamentais na região, incluindo as terras raras.

"Com o aumento da demanda por minerais, precisamos procurar recursos inexplorados", disse Ditte Brasso Sørensen, especialista em geopolítica e vice-diretora do think tank Europa.