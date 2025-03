Otan confirma morte de 4 soldados dos EUA na Lituânia

Militares haviam desaparecido durante treinamento próximo à fronteira com Belarus. Informação foi confirmada por chefe da Otan, Mark Rutte, durante visita à Polônia.O secretário-geral da aliança militar Otan, Mark Rutte, confirmou nesta quarta-feira (26/3) a morte de quatro soldados americanos que haviam desaparecido na Lituânia durante treinamento militar feito próximo à fronteira com Belarus. Horas antes, as Forças Armadas da Lituânia haviam anunciado que estavam em busca dos soldados, considerados desaparecidos desde a noite de terça. Segundo comunicado das Forças Armadas americanas, os soldados estavam próximos da fronteira com Belarus, fazendo "treinamento tático", quando desapareceram. Lituânia abriga mais de mil soldados dos EUA O comando americano na Europa e as Forças Armadas da Lituânia também confirmaram as mortes. Tropas da Lituânia e de outras forças estrangeiras chegaram a conduzir buscas com helicópteros e foram auxiliadas por guardas de fronteira. As relações de países da Otan com Belarus são tensas porque a nação é aliada à Rússia de Vladimir Putin. A Lituânia, que é membro da Otan e da União Europeia, abriga mais de mil soldados dos Estados Unidos. ra (DW)